Mersin'de alışveriş merkezinin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Mersin'in Toroslar ilçesinde alışveriş merkezinin deposunda çıkan yangında hasar oluştu.
Güneykent Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çok sayıda meşrubat ile gıda kolisinin bulunduğu bölümdeki alevler, kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.
Soğutma çalışması yapılan iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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