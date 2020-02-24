Mersin'de alkollü araç kullananlara 102 bin lira para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de alkollü araç kullananlara 102 bin lira para cezası - Son Dakika

Mersin'de alkollü araç kullananlara 102 bin lira para cezası

7 saat önce

Mersin'de alkollü araç kullanan 105 sürücüye 102 bin 507 lira para cezası verildi.

Mersin'de alkollü araç kullananlara 102 bin lira para cezası, System.String[]

Mersin'de alkollü araç kullanan 105 sürücüye 102 bin 507 lira para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri kent genelinde trafik kazalarının önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza


indirmek amacıyla çalışma başlattı.

743 aracın kontrol edildiği denetimlerde kusurlu görülen 105 sürücüye 102 bin 507 lira para cezası verilirken, 29 sürücünün sürücü belgesine el konuldu, 22 araç trafikten men edildi.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından el koyulan 8 adet timsah yiyen kaplumbağa koruma altına alındı
Son Dakika: İdlib'de stratejik öneme sahip olan Neyrab köyü, muhaliflerin kontrolüne girdi Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kaptan pilot tutuklandı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırseverlere derslik ve okul yapımı için bağışta bulunma çağrısı yaptı

Son Dakika Haberleri
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 22:48:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de alkollü araç kullananlara 102 bin lira para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]