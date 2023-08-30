Mersin'de Alkolmetre Üflemeyi Reddeden Kadın Polise Tehditler Savurdu - Son Dakika

Mersin'de Alkolmetre Üflemeyi Reddeden Kadın Polise Tehditler Savurdu

Mersin\'de Alkolmetre Üflemeyi Reddeden Kadın Polise Tehditler Savurdu
Son Güncelleme: 30.08.2023 15:15

Mersin'de hasarlı trafik kazasına karışan bir kadın, alkolmetre cihazını üflemeyi reddederek işlem yapmaya çalışan polise tehditler savurdu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Mersin'de hasarlı trafik kazasına karışan bir kadın, alkolmetre cihazını üflemeyi reddederek işlem yapmaya çalışan polise tehditler savurdu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre aracıyla hasarlı trafik kazasına karışan N.Ç., olay yerine çağrılan trafik ekiplerinin alkolmetreyi üflemesi talebini reddetti. İşlem yapmaya çalışan ekiplerle tartışan kadın, polise uzun süre direndi. Yaşanan tartışmaların ardından araç trafikten men edilirken, kadın sürücüye, 'alkolmetre cihazını üflememekten' 11 bin 645 lira para cezası uygulandı.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

Öte yandan kadın sürücü ile trafik polisleri arasında yaşananlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, N.Ç. adlı kadın sürücü, ehliyetini almak isteyen polis memuruna, "Alamazsın. Senin değil, sülalenin gücü yetmez almaya" diyerek karşı koyduğu görüldü. Görüntülerde kadının ayrıca, polis memuruna, "Devlet mi? Ben devletim, sen değilsin. Vergisini ödeyen benim, maaşını ödeyen benim. Ben şimdi senin müdürünü arıyorum. Tacizden senden şikayetçiyim, terbiyesizlik yapamazsın, gevşeklik yapamazsın" dediği anlarla ilişkin görüntüler de yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

alkolmetre, Mezitli, Mersin, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Alkolmetre Üflemeyi Reddeden Kadın Polise Tehditler Savurdu - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Ankaragücü-Fenerbahçe maçı Eryaman'da oynanacak
17:21 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın TOGG'u kazaya karıştı
17:12 TBMM Misafirhanesi'ndeki havuzda ölü bulunan eski bakan Kutbettin Arzu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi
16:39 ''Federasyon başkanı beni zorla öptü'' diyen kadın futbolcuyu zora sokacak video
16:24 Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam! Icardi'den alkışlanacak hareket
16:14 Abdullah Gül, 30 Ağustos'u yorumları kapatarak kutladı
16:07 Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki arıtılmış radyoaktif suyu güvenli olduğunu göstermek için balık yedi
16:06 Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü! İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos paylaşımı
15:53 O ülke bu olayı konuşuyor: 23 yaşındaki model, ajans sahibi tarafından tecavüze uğradı
15:40 Samsunspor ve Toulouse arasında 3 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2023 18:05:20. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Alkolmetre Üflemeyi Reddeden Kadın Polise Tehditler Savurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement