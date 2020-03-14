Mersin'de altın alırken sahte para verip kaçan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de altın alırken sahte para verip kaçan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de altın alırken sahte para verip kaçan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Mersin'de, 10 bin lira değerinde altın karşılığında sahte para vererek kaçan zanlı, tutuklandı.

Mersin'de altın alırken sahte para verip kaçan zanlı tutuklandı, System.String[]

Mersin'de, 10 bin lira değerinde altın karşılığında sahte para vererek kaçan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, O.B isimli kuyumcu polise başvurarak, bir müşterinin 2 bilezik karşılığında tezgaha zarf bırakarak kaçtığını söyledi.

Zarfı açtığında arkasında "Geçersizdir" ibaresi bulunan paralarla karşılaştığını belirten O.B, şüpheliden şikayetçi oldu.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasında yaptığı incelemede şüphelinin H.K olduğunu tespit etti.

İkametinde yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:08 Kaynak: AA
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