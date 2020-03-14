Mersin'de altın alırken sahte para verip kaçan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de, 10 bin lira değerinde altın karşılığında sahte para vererek kaçan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, O.B isimli kuyumcu polise başvurarak, bir müşterinin 2 bilezik karşılığında tezgaha zarf bırakarak kaçtığını söyledi.

Zarfı açtığında arkasında "Geçersizdir" ibaresi bulunan paralarla karşılaştığını belirten O.B, şüpheliden şikayetçi oldu.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasında yaptığı incelemede şüphelinin H.K olduğunu tespit etti.

İkametinde yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.