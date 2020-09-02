Mersin'de altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, gaz dağıtım şirketi yetkilileri ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Seymenli Mahallesi'nde iş makinesinin hasar verdiği boruda doğal gaz çıkışı meydana geldi.

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