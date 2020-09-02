Mersin'de altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde yağmur suyu hattı yapım çalışmaları sırasında, doğal gaz borusu delindi.
Alınan bilgiye göre, Seymenli Mahallesi'nde iş makinesinin hasar verdiği boruda doğal gaz çıkışı meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, gaz dağıtım şirketi yetkilileri ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alarak çalışma başlatan gaz dağıtım şirketinin ekipleri, gaz akışını sağlayan vanayı kapattı.
Delinen doğalgaz borusu ekiplerce onarılmaya başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 14:39 - Kaynak: AA
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