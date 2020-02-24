Mersin'de amatör lig maçının ardından gerginlik çıktı - Son Dakika
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Mersin'de amatör lig maçının ardından gerginlik çıktı

6 saat önce

Mersin'de amatör lig maçının ardından gerginlik çıktıMERSİN'de Büyükşehir Belediye Meskispor ile Ceyhanspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçının ardından Ceyhanspor ekibi ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Mersin'de amatör lig maçının ardından gerginlik çıktı

MERSİN'de Büyükşehir Belediye Meskispor ile Ceyhanspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçının ardından Ceyhanspor ekibi ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Taraftarlar, sahaya giren çevik kuvet polisinin müdahalesi ve iknası sonucu güçlükle sakinleştirildi.

Spor-Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup'ta Mersin ekibi Büyükşehir Belediye Meskispor ile Adana ekibi Ceyhanspor karşı karşıya geldi. Yoğun güvenlik önlemi altında oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın son düdüğü ile saha kenarı bir anda karıştı. Ceyhanspor soyunma odası önünde yöneticilerle taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Gerginliği, çevik kuvvet ekipleri araya girerek sona erdirdi. Ceyhanspor'lu taraftarların yoğun tepkisini alan müsaba hakemleri de çevikkuvet polisi eşliğinde sahadan çıkartılırken, Ceyhanspor takım otobüsü de polis eskortuyla stattan ayrıldı.

Mersin'de amatör lig maçının ardından gerginlik çıktı

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:33 Kaynak: DHA
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