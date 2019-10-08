Son Dakika Haberleri: Mersin'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı
Son Dakika Güncel Mersin'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Mersin'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

1 saat önce

Mersin'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle başladı.

Mersin'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı, System.String[]

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz ve Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymaz, bu hafta içerisinde birçok branşta turnuva düzenleyeceklerini belirtti.

Herkesi spor yapmaya davet eden Kaymaz, Mersin'de sporun hak ettiği yere geleceğini kaydetti.

Etkinlik, spor branşlarının tanıtımının ardından sona erdi.

Kaymaz, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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