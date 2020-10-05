Mersin'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

Mersin'de, Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Programda, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz ve Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymaz, hafta boyunca düzenlenecek olan faaliyetlerle, vatandaşların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmaları, yetenekli olan çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesi, bağlı oldukları kulüplerinin ve başarılı sporcuların tanıtımının yapılacağını ifade etti.