Mersin'de Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları başladı - Son Dakika

Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları, Mersin'in Silifke ilçesinde başladı.
Silifke Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaların açılış törenine ilçe protokolü ve 9 ilden gelen 300 sporcu katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Analig Şube Müdürü Veli Serkan Kömür, törende, gençlerin heyecanına ortak olduklarını belirterek, organizasyondaki takımlara başarı diledi.
Müsabakalar yarın sona erecek.
Kaynak: AA
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