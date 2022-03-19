Mersin'de Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları başladı - Son Dakika
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Mersin'de Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları başladı

19.03.2022 13:12
Mersin'de Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları, Mersin'in Silifke ilçesinde başladı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları, Mersin'in Silifke ilçesinde başladı.

Silifke Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaların açılış törenine ilçe protokolü ve 9 ilden gelen 300 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Analig Şube Müdürü Veli Serkan Kömür, törende, gençlerin heyecanına ortak olduklarını belirterek, organizasyondaki takımlara başarı diledi.

Müsabakalar yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları başladı - Son Dakika
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