Mersin'de aniden bastıran kar yağışı doğayı beyaza bürüdü - Son Dakika
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Mersin'de aniden bastıran kar yağışı doğayı beyaza bürüdü

24.03.2022 19:26

Mersin'de aniden bastıran kar yağışı doğayı beyaza bürüdü Mersin'in yüksek kesimli bölgelerinde öğleden sonra aniden bastıran kar yağışı şaşkınlığa neden oldu.

Mersin'de aniden bastıran kar yağışı doğayı beyaza bürüdü

MERSİN - Mersin'in yüksek kesimli bölgelerinde öğleden sonra aniden bastıran kar yağışı şaşkınlığa neden oldu. Kısa sürede lapa lapa yağan kar, doğayı beyaz örtü ile kapladı.

Türkiye'nin tarım ve turizm merkezi kentlerinden Mersin'de de bu kış çetin geçiyor. Sahil kenarlarında sıcaklık 12-15 derecelerde seyrederken 600 rakımdan sonra kırsal mahallerde yaşayanlar hem soğukla mücadele ediyor hem de ani yağışlarla karşı karşıya kalıyor. Bugün Erdemli ilçesine bağlı denize yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Albeyli, Elbeyli,Kızılen, Sarıkaya, Aydınlar, Köseli,Toros mahallelerinin bulunduğu bölgede kar biranda etkisini gösterdi. Öğleden sonra başlayan kar yağışı çevreyi kısa sürede tamamen beyaza bürüdü.

24 Mart'ta olmalarına rağmen kar yağışının başladığını belirten vatandaşlar, bu kış mevsimin çok çetin geçtiğini aktardı.

Mersin'de aniden bastıran kar yağışı doğayı beyaza bürüdü
Mersin'de aniden bastıran kar yağışı doğayı beyaza bürüdü
Mersin'de aniden bastıran kar yağışı doğayı beyaza bürüdü

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Mersin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de aniden bastıran kar yağışı doğayı beyaza bürüdü - Son Dakika


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