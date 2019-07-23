MERSİN'DE ANIT AĞAÇ ZEYTİN VERDİ

MERSİN'in Mut
ilçesinde 7 yıl önce yol çalışması sırasında sökülen ve bin 500 yıllık olduğu belirtilen zeytin ağacı, merkez Mezitli
ilçesinde yeniden toprakla buluşturulmasının üzerinden geçen 2 yılın ardından zeytin vermeye başladı.
Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Menderes
Mahallesi'ndeki Demokrasi Meydanı
'na dikilen bin 500 yıllık zeytin ağacını, 2017 yılında Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu 'Anıt ağaç' olarak tescillemiş ve kayıt altına almıştı. Belediye yetkilileri tarafından özenle bakılan ve bölge sakinlerinin de beğenisini kazanan ağaç zeytin vermeye başladı.
Etrafı çitle örülen ve yapılan çevre düzenlemesiyle eşsiz bir görünüm kazanan ağacın gövde büyüklüğü büyük ilgi topluyor. İlçenin en işlek bölgesine konulan devasa büyüklükteki gövdeye sahip olan ağacı yakından inceleyerek, fotoğraf çeken vatandaşlar böylesi duyarlı bir çalışma ortaya çıkarttıkları için Belediye Başkanı Neşet Tarhan
'a ve emeği geçenlere teşekkürlerini dile getirdi.
1500 yaşında olan anıt ağacın bölgenin sembolü haline geldiğini de ifade eden Velhar Demiralay, Ancak belgesellerde karşılaşabileceğimiz bu güzellikleri yanı başımızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Başkanımız Neşet Tarhan'a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız diye konuştu.
İlçeyi bir nakış gibi işlediklerini dile getiren Belediye Başkanı Neşet Tarhan, zeytin ağaçlarını koruyarak, gelecek nesillere aktarılması ve şehrin estetik görünümü sağlamak amacıyla asırlık ağacı Mezitli'de yeniden toprakla buluşturduklarını dile getirdi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından son derece özenle bakılarak ağacın yeniden yaşama döndüğünü belirten Başkan Tarhan, Zeytin
ağacı adaletin, sağlığın, bilgeliğin, barışın ve yeniden doğuşunun simgesidir. Farklı birçok kültürde kutsal kabul edilen asırlık zeytin ağacını, ekiplerimiz yeniden toprakla buluşturdu. Adaleti, barışı ve sağlığı Mezitli'de yeniden yeşerttik. Yapılan incelemelerin sonlanmasıyla bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen zeytin ağacımız, Mezitli'nin en yaşlı zeytin ağacı olma özelliğine sahip. Üzerinde zeytinleri de görmüş olmamız bizim için de büyük mutluluk kaynağı. Önümüzde ki günlerde ağacımızın yanı başına 2'nci Sanat Durağımızı da oluşturacağız. O zaman daha çok insan bu bölgeye gelecek şeklinde konuştu.