Mersin'de "Anne Taksi" hizmeti - Son Dakika

Mersin'de "Anne Taksi" hizmeti

29.03.2021 09:35

Mersin'de "Anne Taksi" hizmeti Projeyle anne ya da anne adayları ihtiyaç duyduğu sağlık kuruluşuna ulaştırılıyor, kendilerine refakat ediliyor Mersin'in Erdemli ilçesinde anne ve anne adaylarının sağlık kuruluşlarına gidiş gelişlerinde kolaylık sağlamayı amaçlayan 'Anne Taksi' projesi...

Mersin'de "Anne Taksi" hizmeti

Projeyle anne ya da anne adayları ihtiyaç duyduğu sağlık kuruluşuna ulaştırılıyor, kendilerine refakat ediliyor

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde anne ve anne adaylarının sağlık kuruluşlarına gidiş gelişlerinde kolaylık sağlamayı amaçlayan 'Anne Taksi' projesi hayata geçirildi. Erdemli Belediyesinin hazırladığı projeyle anne ya da anne adayları şoför ve yardımcısı da kadınlardan oluşan taksiyle ihtiyaç duyduğu sağlık kuruluşuna ulaştırılıyor, kendilerine refakat ediliyor. Uygulamayla kadınlar kendilerini hem özel hem de güvende hissediyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, hazırladıkları 'Anne Taksi' projesiyle kadınların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Başkan Tollu, "Belediye olarak toplumumuzun her kesimine en kaliteli ve en nitelikli hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bu kentte yaşayan yediden yetmişe her insanımızın huzur içerisinde, refah ve mutluluk içerisinde hayatını idame ettirmeleri bizim için çok önemli. Tabi bizim için gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi daha da büyük bir önem arz ediyor" dedi.

İnsanların hayatını kolaylaştıracak projeler üretmenin gayretinde olduklarını ifade eden Tollu, "Çocuklarımızın doğumuyla birlikte onların sağlıklı bir şekilde hayatlarını idame ettirmelerine, geleceğe umutla bakmaları adına ve çocuklarını yetiştiren annelerimizin sağlam, sağlıklı bir aile yapısının oluşması ve aile yapısının sürdürülebilir olması düşüncesinden hareketle, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde 'Anne Taksiyi' dizayn ettik. Özellikle kadınlarımızın hamilelik döneminde, doğum ve doğum sonrasında da hizmet edileceği için anne taksinin sürücüsünü belediyemizin kadın çalışanları vasıtası ile sürücüsünün kadın olmasını sağladık" dedi.

Vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Anne taksi çalışanlarının, ailenin bir üyesi gibi olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, projenin hayatlarını kolaylaştırdığına dikkat çekti.

Çalışanların kadın olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden bir anne, "Erdemlimizde böyle bir projenin olması bizim için çok güzel bir şey. Özellikle çalışanların bayan olması, sağlık kuruluşlarına götürüp getirmesi bizim için artı bir avantaj" diye konuştu.

Projeden faydalanan başka bir kadın ise, "Maddi, manevi her türlü psikolojik destekte bulunuyorlar. Ay ay arayıp halimizi hatırımızı soruyorlar. Biz söylemeden bunları gideriyorlar. Allah büyüklerimizden razı olsun" diye konuştu.

Projeden faydalanmak isteyen aileler belediyenin sosyal yardım işleri müdürlüğü ya da belediyenin internet adresleri üzerinden başvuru yapabiliyor.

Mersin'de Anne Taksi hizmeti
Mersin'de Anne Taksi hizmeti
Mersin'de Anne Taksi hizmeti
Mersin'de Anne Taksi hizmeti

Mükerrem Tollu, Mersin, Doğum, Taksi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Mersin'de 'Anne Taksi' hizmeti - Son Dakika


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