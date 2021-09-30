Mersin'de anne ve hamilelere süt dağıtılıyor - Son Dakika

Mersin'de hayata geçirilen "Mersin Hamile Bakım Sütü Projesi" kapsamında anne ve hamilelere paketler halinde süt dağıtımı yapılıyor.
Büyükşehir Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Süt Üreticileri Birliğinden temin edilen sütler kent genelinde dağıtılıyor.
Şu ana kadar yaklaşık 1000 kişiye ulaşılan projenin başvuruları, ALO 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.
Başvurusu uygun görünenlere 45 günlük periyotlar halinde 12 litre süt paketi teslim ediliyor.
Kaynak: AA
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