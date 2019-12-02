Son Dakika Haberleri: Mersin'de antik çağ dönemine ait altın bileziği satmak isteyen şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Mersin'de antik çağ dönemine ait altın bileziği satmak isteyen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'de antik çağ dönemine ait altın bileziği satmak isteyen şüpheli yakalandı

6 saat önce

Mersin'de antik çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen altın bileziği satmak isteyen şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de antik çağ dönemine ait altın bileziği satmak isteyen şüpheli yakalandı, System.String[]

Mersin'de antik çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen altın bileziği satmak isteyen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri, bir şüphelinin elinde bulundurduğu bileziği satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzlendikleri operasyonla şüpheli K.A'yı suçüstü yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada antik çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen altın bilezik ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen bileziğin Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Jandarma, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:12 Kaynak: AA
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