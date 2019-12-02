Son Dakika Haberleri: Mersin'de antik çağa ait altın bilezik ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de antik çağa ait altın bilezik ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de antik çağa ait altın bilezik ele geçirildi

6 saat önce

Mersin'de jandarma ekipleri, şüpheli bir şahsı antik çağa ait altın bileziği satarken suçüstü yakaladı.

Mersin'de antik çağa ait altın bilezik ele geçirildi, System.String[]

Mersin'de jandarma ekipleri, şüpheli bir şahsı antik çağa ait altın bileziği satarken suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, K.A. isimli şahsın elinde antik çağa ait altın bilezik olduğu ve satmak için müşteri aradığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipleri, şüpheliyi antik çağa ait 1 altın bileziği satmak isterken suçüstü yakaladı. Ele geçirilen altın bilezik Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Jandarma, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:59 Kaynak: İHA
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