Mersin'de apartmanda yangın paniği - Son Dakika
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Mersin'de apartmanda yangın paniği

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde 11 katlı bir apartmanın 6. katında yangın çıktı.

Mersin'de apartmanda yangın paniği, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde 11 katlı bir apartmanın 6. katında yangın çıktı. Yangından bir süre sonra tüpün neden olduğu sanılan patlama yaşandı. Yangın dolayısıyla bina boşaltılırken, panikle şok yaşayan 1 kişi ambulansa alınarak sakinleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki Erdemoğlu Bulvarında bir apartmanın 6. katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine ulaşan polis ekipleri apartmandakileri tahliye etti. Apartmandan çıkarılan bebek ve çocuklar yangın bölgesinden uzaklaştırıldı. Yangının yaşandığı apartmana ulaşan itfaiye ekipleri de anında müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri, alevlerin sardığı daireye yaklaşık yarım saat müdahalede bulundu. Aralıksız köpüklü su müdahalesinin ardından yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Öte yandan, yangında panikle şok yaşayan 1 kişi ambulansa alınarak sakinleştirildi.

Vatandaşlar yangın çıktıktan bir süre sonra mutfaktaki tüpün büyük bir gürültüyle patladığını, ardından alevlerin daireyi sardığını söyledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hüseyin Yıldız/İHA)

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:35 Kaynak: İHA
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