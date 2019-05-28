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Mersin'de araç yangını

14 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir otomobil kullanılmaz hale geldi.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir otomobil kullanılmaz hale geldi.
Anıt Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyir eden Halil İbrahim K. yönetimindeki 33 NS 822 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükseldi.
Olayı fark eden sürücü hemen aracı terk ederken, alevler kısa sürede büyüdü.
Çevredeki vatandaşların polise ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, ilk olarak çevrede güvenlik tedbiri aldı.
Trafiğe kapatılan yolda itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Olay sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:24 Kaynak: AA
Tarsus, Mersin, Güncel
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