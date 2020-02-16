Mersin'de aracın çarptığı köpek tedaviye alındı - Son Dakika
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Mersin'de aracın çarptığı köpek tedaviye alındı

7 saat önce

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan köpek, ameliyat edildi.

Mersin'de aracın çarptığı köpek tedaviye alındı, System.String[]

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan köpek, ameliyat edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Gözne Mahallesi'nde yaralı bir köpeğin yol kenarında bulunduğu ihbarını aldı.

Bölgeye giden ekipler, aracın çarptığı köpeğin kafa, göz ve bacağından yaralandığı belirledi.

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen köpek, veteriner hekim Oğulcan Karakuş tarafından ameliyata alınarak, tedavi edildi.

"Köpeğimizin ismini 'Umut' koyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karakuş, köpeğin ciddi anlamda kan kaybettiğini belirtti.

Köpeğin ameliyatının iyi geçtiğini aktaran Karakuş, "Şu an gayet iyi. Ağrıları var ama yemek yiyebiliyor, su içebiliyor. Köpeğimizin ismini 'Umut' koyduk." ifadesini kullandı.

Karakuş, yaşanabilecek kazaların ardından kedi ve köpeklerin yaralı olarak bırakılmamasını, araç sürücüsünün durumu ilgili kurumlara bildirilmesini istedi.

Toroslar, Mersin, Gözne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:52 Kaynak: AA
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