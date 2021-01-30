Mersin'de, aracında tabancayla vurulan taksi şoförü öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Mersin'de, aracında tabancayla vurulan taksi şoförü öldü

Mersin'de, aracında tabancayla vurulan taksi şoförü öldü

30.01.2021 21:21

MERSİN'de, aracında silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü Hüsrev Maden (66), yaşamını yitirdi.

MERSİN'de, aracında silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü Hüsrev Maden (66), yaşamını yitirdi. Olayla ilgili suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınan M.K., tutuklandı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Yenitaşkent Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki takside hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tabancayla vurulan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Öldürülen kişinin taksi şoförü Hüsrev Maden olduğunu tespit eden polis ekipleri, araçta ve çevrede inceleme yaptı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, yapılan incelemenin ardından olayı gerçekleştiren şüphelinin M.K. olduğu belirlendi. Şüpheli M.K., cinayeti işlediği değerlendirilen tabanca ile saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Akdeniz, Silah, Maden, Taksi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de, aracında tabancayla vurulan taksi şoförü öldü - Son Dakika


Son Dakika
23:01 Merkez Bankası faiz artışı sonrası dolar ve altın rekor kırdı
22:57 Merkez'in faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor üstüne rekor kırıyor
22:43 Fenerbahçe, Philippe Coutinho'yu transfer etmek istiyor
22:39 Bomba iddia! Fenerbahçe, Dzeko'nun ardından Coutinho için de kolları sıvadı
22:12 Son Dakika: Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltındaki 5 kişi yaşamını yitirdi
22:08 Son Dakika: Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltındaki 5 kişi yaşamını yitirdi
21:57 Tanju Özcan'dan Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasıyla ilgili bomba iddia: Mansur Yavaş'ın oyununa geldi
21:53 Tanju Özcan'dan Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasıyla ilgili bomba iddia: Mansur Yavaş'ın oyununa geldi
21:47 Sevgilisine çarpan yaşlı adamı herkesin gözü önünde bıçakladı
21:45 Sevgilisine çarpan yaşlı adamı herkesin gözü önünde bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2023 23:27:23. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de, aracında tabancayla vurulan taksi şoförü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement