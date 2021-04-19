Aracını sattığı kişinin parasını ödemediğini öne süren genç, şikayetçi oldu - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Eray Kulakçı, hafif ticari aracını 153 bin lira karşılığında sattığı kişinin parasını ödemediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kulakçı, AA muhabirine, aracını bir internet sitesinde ilan vererek satışa çıkardığı söyledi.

K.A. isimli kişinin, 25 Mart'ta aracını satın almak için kendisiyle iletişime geçtiğini anlatan Kulakçı, şöyle devam etti:

"K.A. benimle ilk iletişime geçtiğinde müteahhit olduğunu ve aracı yanında çalışan bir kalıpçının alacağını söylemişti. Biraz pazarlık yaptık ve 153 bin liraya anlaştık. Anlaşma yaptığımız gün meşgul olduğunu söyleyip gelmedi. Ertesi gün B. adında biriyle iletişime geçmemi söyledi. B. adlı kişi ekspertiz raporu için bir adres gönderdi. Oraya gittiğimde telefonla arayıp bir oto galerisine geldiğimi söyledim. Buradakiler aracıma baktılar ve bir süre sonra ekspertiz raporu almaya gittik. İşlemleri tamamladıktan sonra notere geçtik. Orada telefonuma bir dekont gönderdiler. Hesabımı kontrol ettiğimde paranın aktarılmadığını gördüm. Biraz bekledik. Bir süre sonra paranın yattığını gösteren bir mesaj alınca aracımı devrettim."

"Mesajlarıma cevap vermeyince dolandırıldığımı anladım"

Kulakçı, bu süreçte K.A. ile hiç yüz yüze gelmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Aracımı satmıştım ama para hala banka hesabıma yatmamıştı. Mesajın sahte olduğunu anladım. K.A. ile mesajlaşırken sürekli geçiştirmeli cevaplar verdi. Sonrasında mesajlarıma cevap vermeyince dolandırıldığımı anladım. Şahsın aracımı, görüşmeye gittiğim oto galeriye 113 bin liraya sattığını öğrendim. Bunun üzerine Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldum. Adalete güveniyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum."

Kulakcı'nın avukatı Ahmet Ekin de şüphelilerin organize hareket ettiğini öne sürerek, savcılık kararıyla soruşturma tamamlanana kadar araca tedbir konulduğunu dile getirdi.