Uygulamada durdurulan otomobilde de 385,1 gram esrar, 405 sentetik hap ve 3,4 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, B.Ö. ve R.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de iki araçta 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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