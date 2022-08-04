Mersin'de iki araçta 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de iki araçta 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

04.08.2022 11:40

Mersin'de, araçlarında 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de, araçlarında 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uygulama yapıldı.

Şüphe üzerine durdurdukları ticari araçta detaylı arama yapan ekipler, kapıların iç bölümlerine, ön konsola ve ilk yardım çantasına gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Araçtaki H.B, M.K. ve V.G. gözaltına alındı.

Uygulamada durdurulan otomobilde de 385,1 gram esrar, 405 sentetik hap ve 3,4 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, B.Ö. ve R.K'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de iki araçta 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de iki araçta 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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