Son Dakika Haberleri: Mersin'de Aranan 101 Kişi Yakalandı

Mersin'de Aranan 101 Kişi Yakalandı

13 dakika önce

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları 2 haftalık çalışmada çeşitli suçlardan aranması bulunan 101 kişiyi yakaladı.

Mersin'de Aranan 101 Kişi Yakalandı, System.String[]
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları 2 haftalık çalışmada çeşitli suçlardan aranması bulunan 101 kişiyi yakaladı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son 2 haftada yapılan çalışmalarda birçok suçlu suçüstü yakalanırken, çeşitli suçlardan aranan 101 kişi yakalandı. Ekiplerin yılbaşı öncesi sahte alkol satışına yönelik yaptığı çalışmalarda, 138 litre bandrolsüz alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Terör suçlarına yönelik de çalışma sürdüren ekipler, YPG silahlı terör örgütü bünyesinde eğitim aldığı ve yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 1 şahsı yakalayarak, tutukladı. Ayrıca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği olduğu öne sürülen 1 şahsı da yakalayan ekipler, şahıs hakkında adli işlem yaptı.

Öte yandan, trafik ve huzur uygulamaları kapsamında da 11 bin 449 araç kontrol eden ekipler, 849 araç sürücüsüne trafik cezası işlemi uyguladı. Kontrollerde 144 araç trafikten men edilirken, 28 bin 894 lira para cezası işlemi uygulandı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:25 Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa
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