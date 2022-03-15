Mersin'de aranan 23 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de aranan 23 şüpheli yakalandı

15.03.2022 10:01
Mersin'de aranan 23 şüpheli yakalandı

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli yakalandı.

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 295 personelin katılımı ile çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulanan şahıslara yönelik eş zamanlı çalışma yapıldı. 4 bin 417 şahsın kontrol edildiği denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 8'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - MERSİN

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Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de aranan 23 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de aranan 23 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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