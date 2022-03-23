Mersin'de aranan 25 kişi yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de aranan 25 kişi yakalandı

23.03.2022 09:23
Mersin'de aranan 25 kişi yakalandı

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı.

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 272 personelin katılımı ile çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulanan şahıslara yönelik eş zamanlı çalışma yapıldı. 2 bin 888 şahsın kontrol edildiği denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 9'u sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - MERSİN

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Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de aranan 25 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de aranan 25 kişi yakalandı - Son Dakika
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