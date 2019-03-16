Son Dakika Haberleri: Mersin'de Aranan 49 Kişi Gözaltına Alındı

Mersin'de Aranan 49 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 7 günde yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 49 kişiyi yakalandı.

Mersin'de Aranan 49 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 7 günde yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 49 kişiyi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Hal Kompleksi içerisinde gerçekleşen bir gasp olayıyla ilgili çalışma yapan ekipler, olayı gerçekleştiren 6 kişiyi gözaltına alırken, müştekiye ait olduğu tespit edilen 6 bin 975 lirayı da ele geçirdi.

Uyuşturucu satıcılarına da göz açtırmayan ekipler, yaptıkları operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına alırken, şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 535 gram esrar, 3 tabanca, 2 şarjör, 31 dolu fişek ile 3 pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait kartuş ele geçirildi.

Gümrük kaçağı sigara satışına karşı da operasyonları sürdüren ekipler, 4 kişiyi gözaltına alırken, 770 paket sigara, 75 kilogram kıyılmış tütün, 130 bin makaron ele geçirdi.

Aranan şahıslara yönelik de kimlik kontrolleri yapan ekipler, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, yağma, müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etme, cinsel taciz ve kaçakçılık suçlarından terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik gibi suçlardan aranması bulunan ve 3 yıl 9 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunan 49 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:18 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa
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