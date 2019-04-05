Son Dakika Haberleri: Mersin'de Aranan 94 Kişi Yakalandı

Mersin'de Aranan 94 Kişi Yakalandı

2 saat önce

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 10 gün içinde yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 94 kişiyi yakaladı.

Mersin'de Aranan 94 Kişi Yakalandı, System.String[]
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 10 gün içinde yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 94 kişiyi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 kişiden 2 tabanca, tabancalara ait 100 dolu fişek, 2 pompalı tüfek, 1 otomatik tüfek, tüfeğe ait 2 şarjör ve 63 dolu kartuş ele geçirildi.

Uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara satışına yönelik de çalışma yapan ekipler, uyuşturucu ticareti yapan 2 kişiyi gözaltına alırken, 100 gram esrar ele geçirdi. Doğu illerinden gümrük kaçağı sigara getirildiğini belirleyen ekipler, 2 kişiden 300 paket kaçak sigara yakaladı.

Gasp ve hırsızlık suçlularını işleyenlere yönelik de çalışma yürüten ekipler, 1'i gasptan olmak üzere 7 kişiyi gözaltına aldı.

Aranan şahıslara yönelik de uygulamalar yapan ekipler, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, yağma, müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etme, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik olmak üzere 10 yıl 8 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunan 94 kişiyi yakaladı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:49 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa
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