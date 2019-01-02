Son Dakika Haberleri: Mersin'de Aranan Fetö/pdy Üyesi Tutuklandı

Mersin'de Aranan Fetö/pdy Üyesi Tutuklandı

1 saat önce

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 1 kişi tutuklandı.

Mersin'de Aranan Fetö/pdy Üyesi Tutuklandı, System.String[]
Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, örgütün eğitim kurumlarında çalıştığı iddiasıyla aranan 1 kişi yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:06 Kaynak: AA

Jandarma, Mersin, Güncel
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