Mersin'de Aranan Fetö/pdy Üyesi Tutuklandı
1 saat önce
Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 1 kişi tutuklandı.
Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, örgütün eğitim kurumlarında çalıştığı iddiasıyla aranan 1 kişi yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:06 Kaynak: AA
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