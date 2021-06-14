Mersin'de aranan FETÖ şüphelisi eski astsubay Afyonkarahisar'da yakalandı - Son Dakika

Mersin'de aranan FETÖ şüphelisi eski astsubay Afyonkarahisar'da yakalandı
14.06.2021 18:09
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski astsubay Afyonkarahisar'da yakalandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski astsubay Afyonkarahisar'da yakalandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Yalova İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Kısmında Jandarma Astsubay olarak görevliyken açığa alınan Oktay K., hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine şahsın Afyonkarahisar'da olduğunu tespit eden polis ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından SEGBİS aracılığıyla alınan ifadesinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika 19:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi başladı 18:37 Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den "Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?" sorusuna yanıt: Konuyu çalışıyoruz, Türkiye kilit rolde 18:27 Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu 18:21 Çekya'nın İskoçya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Schick'in attığı gol akıllara durgunluk verdi 17:59 "Müge Anlı bile beni bulamaz" diyen genç kız Müge Anlı'nın programıyla bulundu: Nasıl buldum ama 17:27 İş insanı Tahir Kıran, Çaykur Rizespor'a başkan adayı olmasıyla gündeme oturdu 17:10 Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi 16:11 NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir