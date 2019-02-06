Son Dakika Haberleri: Mersin'de Aranan Fetö Şüphelisi, Malatya'da Yakalandı

Mersin'de Aranan Fetö Şüphelisi, Malatya'da Yakalandı

1 saat önce

MERSİN'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan H.D., Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yakalandı.

Mersin'de Aranan Fetö Şüphelisi, Malatya'da Yakalandı, System.String[]
MERSİN'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan H.D., Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yakalandı.

Mersin'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen H.D.'nin Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Kurşunlu Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyene ekipler, H.D.'yi gözaltına aldı. H.D., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:55 Kaynak: DHA

Hekimhan, Mersin, Malatya, Güncel
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