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Aranan firari hükümlü saklandığı havalandırma boşluğunda yakalandı - Son Dakika

Aranan firari hükümlü saklandığı havalandırma boşluğunda yakalandı

08.02.2022 10:42

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı havalandırma boşluğunda yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı havalandırma boşluğunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şantaj, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan firari hükümlü M.K'nin saklandığı adres tespit edildi.

Ekipleri görünce binanın havalandırma boşluğuna saklanan M.K, polisin dikkati sayesinde fark edildi.

Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Aranan firari hükümlü saklandığı havalandırma boşluğunda yakalandı
Aranan firari hükümlü saklandığı havalandırma boşluğunda yakalandı
Aranan firari hükümlü saklandığı havalandırma boşluğunda yakalandı

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Dolandırıcılık, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aranan firari hükümlü saklandığı havalandırma boşluğunda yakalandı - Son Dakika


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