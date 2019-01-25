Mersin'de Aranan Hırsızlık Zanlısı Adana'da Yakalandı
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin 40 bin lirasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadından 2'si tutuklandı.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde bir kişinin 40 bin lirasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadından 2'si tutuklandı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.T'nin İsmetpaşa Bulvarı'nda otomobilinden çalınan 40 bin liranın bulunması için çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, araçtaki parayı alan zanlıların kaçtığı aracın plakasının sahte olduğunu tespit etti.
İlçe çevresinde önlem alan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracı görünce takibe aldı.
Otoyolda ilerlerken Adana
'nın Pozantı
ilçesinde durdurulan araçtaki 3 kadın gözaltına alındı, üst aramalarında 29 bin 800 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:24 Kaynak: AA
Kanser Olduğu İçin İntihar Eden Talihsiz Kadın, Ölüme Böyle Gitti
Güreş Antrenmanında Fenalaşan Musa, Hastane Yolunda Öldü
Bilet Bulamayan Yolcular, Trenin Önünü Kesti
Acılı Baba, Çocuğunun Cenazesini Fotoğraflarına Bakarak Bekledi