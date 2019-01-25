Son Dakika Haberleri: Mersin'de Aranan Hırsızlık Zanlısı Adana'da Yakalandı

Mersin'de Aranan Hırsızlık Zanlısı Adana'da Yakalandı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin 40 bin lirasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadından 2'si tutuklandı.

Mersin'de Aranan Hırsızlık Zanlısı Adana'da Yakalandı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin 40 bin lirasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadından 2'si tutuklandı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.T'nin İsmetpaşa Bulvarı'nda otomobilinden çalınan 40 bin liranın bulunması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, araçtaki parayı alan zanlıların kaçtığı aracın plakasının sahte olduğunu tespit etti.

İlçe çevresinde önlem alan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracı görünce takibe aldı.

Otoyolda ilerlerken Adana'nın Pozantı ilçesinde durdurulan araçtaki 3 kadın gözaltına alındı, üst aramalarında 29 bin 800 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:24 Kaynak: AA

Adana, Tarsus, Mersin, Güncel
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