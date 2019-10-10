Mersin'de aranan kişilere yönelik operasyon

Mersin merkez Akdeniz ilçesinde aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 49 kişi yakalandı.

Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç ve suçlulara yönelik sürdürülen 7 günlük çalışma sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapmak, yağmalama, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası yapmak, hırsızlık ve parada sahtecilik suçlarından dolayı aranan 49 kişi yakalanarak gözaltına alındı.