Son Dakika Haberleri: Mersin'de aranan kişilere yönelik operasyon
Son Dakika Güncel Mersin'de aranan kişilere yönelik operasyon

Mersin'de aranan kişilere yönelik operasyon

1 saat önce

Mersin merkez Akdeniz ilçesinde aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 49 kişi yakalandı.

Mersin'de aranan kişilere yönelik operasyon, System.String[]

Mersin merkez Akdeniz ilçesinde aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 49 kişi yakalandı.

Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç ve suçlulara yönelik sürdürülen 7 günlük çalışma sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapmak, yağmalama, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası yapmak, hırsızlık ve parada sahtecilik suçlarından dolayı aranan 49 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:32 Kaynak: AA
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