Mersin'de aranan kişilere yönelik operasyon
1 saat önce
Mersin merkez Akdeniz ilçesinde aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 49 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:32 Kaynak: AA
Mersin merkez Akdeniz ilçesinde aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 49 kişi yakalandı.
Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç ve suçlulara yönelik sürdürülen 7 günlük çalışma sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapmak, yağmalama, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası yapmak, hırsızlık ve parada sahtecilik suçlarından dolayı aranan 49 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İşte Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ve vermeyen ülkeler HDP'li Temelli ve Buldan'a operasyon hakkındaki açıklamalarından dolayı soruşturma başlatıldı Bakanlıktan "Barış Pınarı"na iş makinesi desteği MSB, "Sadece teröristler hedef alınıyor" diyerek bombalama anının görüntüsünü paylaştı