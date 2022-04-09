24 yıl hapis cezasıyla Mersin'de aranan şahıs Kadıköy'de yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

24 yıl hapis cezasıyla Mersin'de aranan şahıs Kadıköy'de yakalandı

09.04.2022 12:15

24 yıl hapis cezasıyla Mersin'de aranan şahıs Kadıköy'de yakalandı Mersin'de 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve silahlı gasp suçundan aranan şahıs Kadıköy'de yakalandı.

24 yıl hapis cezasıyla Mersin'de aranan şahıs Kadıköy'de yakalandı

İSTANBUL - Mersin'de 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve silahlı gasp suçundan aranan şahıs Kadıköy'de yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 24 yıl hapis cezası kesinleşen Cabbar E.'nin Kadıköy'de olduğunu tespit etti. Çalışma başlatan ekipler şüphelinin kaldığı adresi belirledi. Operasyon için düğmeye basan polis Cabbar E.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin 2011 yolunda Mersin'de silahlı gasp olayından dolayı 24 yıl hapis hapis cezasının kesinleştiği tespit edilirken, zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

24 yıl hapis cezasıyla Mersin'de aranan şahıs Kadıköy'de yakalandı
24 yıl hapis cezasıyla Mersin'de aranan şahıs Kadıköy'de yakalandı

YORUMLAR
500
24 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ZANLI KADIKÖY'DE YAKALANDI 24 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ZANLI KADIKÖY'DE YAKALANDI 50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı 50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 24 yıl hapis cezasıyla Mersin'de aranan şahıs Kadıköy'de yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:55 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel vücudunu sımsıkı saran taytıyla ortalığı yıktı geçti!
12:53 Dünyaca tanınan fenomen Tana Mongeau sokak ortasında üzerini değiştirdi
12:32 Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?
12:29 İş arkadaşının anahtarını çaldı, evine hırsız yolladı, mobil bankacılık üzerinden adına kredi çekti
12:21 Yabancı kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirip, katalogla pazarlamışlardı: Kataloglu fuhuş çetesine rekor ceza talebi
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
11:55 Çarşıda pazarda fiyatı artıyor ama üreticilerin elinde kalan soğanlar depolarda çürümeye terk edildi
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 13:02:28. #1.13#
SON DAKİKA: 24 yıl hapis cezasıyla Mersin'de aranan şahıs Kadıköy'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement