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Mersin'de aranan şahıs saklandığı havalandırma boşluğunda yakalandı - Son Dakika

Mersin'de aranan şahıs saklandığı havalandırma boşluğunda yakalandı

08.02.2022 11:08

Mersin'de aranan şahıs saklandığı havalandırma boşluğunda yakalandı Mersin'in Tarsus ilçesinde çeşitli suçlardan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, kaldığı evin havalandırma boşluğunda yakayı ele verdi.

Mersin'de aranan şahıs saklandığı havalandırma boşluğunda yakalandı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde çeşitli suçlardan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, kaldığı evin havalandırma boşluğunda yakayı ele verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında şantaj, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi birçok suçtan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şüphelinin yerini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şahsı saklandığı evin havalandırma boşluğunda kıskıvrak yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de aranan şahıs saklandığı havalandırma boşluğunda yakalandı
Mersin'de aranan şahıs saklandığı havalandırma boşluğunda yakalandı
Mersin'de aranan şahıs saklandığı havalandırma boşluğunda yakalandı

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Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de aranan şahıs saklandığı havalandırma boşluğunda yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de aranan şahıs saklandığı havalandırma boşluğunda yakalandı - Son Dakika
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