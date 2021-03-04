Mersin'de aranan şüpheli Seydikemer'de yakalandı - Son Dakika

Yapılan çalışmaların ardından şüpheli, Kumluova Mahallesi'nde gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında "kasten öldürme" suçuyla ilişkin yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu İ.İ'nin ilçeye geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Mersin'de işlenen bir cinayet olayıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan Suriyeli şüpheli, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yakalandı.

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