Üye Girişi
Mersin'de aranırken yakalanan 94 kişiden 31'i tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de aranırken yakalanan 94 kişiden 31'i tutuklandı

20.01.2022 10:53
Mersin'de aranırken yakalanan 94 kişiden 31'i tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yıl başından bugüne kadar yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 94 kişi yakalanırken, bu şahıslardan 31'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yıl başından bugüne kadar yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 94 kişi yakalanırken, bu şahıslardan 31'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yıl başından bugüne kadar yaptığı uygulamalarda 6 bin 460 aracı kontrol ederken, 24 bin 13 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Eksiği bulunan 794 araç sürücüsüne 637 bin 615 lira para cezası kesilirken, 38 araç trafikten men edildi. Yapılan uygulamalarda 6 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 71 fişek, 21 gümrük kaçağı telefon, tarihi eser niteliği taşıyan 13 sikke,10 çalıntı motosiklet, 14 şasi ve motor numarası kazınmış motosiklet, 11 kesici alet, 133,3 gram uyuşturucu madde, 151 uyuşturucu hap, 10 bin dolu makaron geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 94 kişi de yakalanırken, bu şahıslardan 31'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

YORUMLAR
500

Genel Bilgi Tarama, Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de aranırken yakalanan 94 kişiden 31'i tutuklandı - Son Dakika


TÜİK Başkanı Dinçer: Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur! TÜİK Başkanı Dinçer: Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur!         
10:52
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti         
09:35
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı         
08:27
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti         
15:42
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20

Son Dakika Haberleri
10:51 TÜİK Başkanı Dinçer: Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur!
10:47 Bilim Kurulu üyelerinden evde kalan yaşlılara uyarı: Elinizi bile öptürmeyin
10:46 Yunanistan'da din adamlar savaş uçaklarını kutsal suyla yıkayarak kutsadı!
10:45 BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir
10:28 Whatsapp mesajı için bile ücret alıyorlar! Veliler, okul servislerine gelen zamlar sonrası isyan etti
10:26 Bahçeli bu seçim anketini görmesin! MHP'nin oy oranı yüzde 5'e kadar geriledi
10:26 Emeklilikte yaşa takılanlara müjdeli haber: Primi dolana emeklilik yolda
10:19 İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!
10:18 Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak
10:18 Doğurmak üzere olan hamile kadının imdadına AFAD yetişti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 11:01:34. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de aranırken yakalanan 94 kişiden 31'i tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement