Son Dakika Haberleri: Mersin'de Arapça tabelalara uyarı
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Mersin'de Arapça tabelalara uyarı

4 saat önce

Mersin'de iş yerlerine asılan Arapça tabelaların mevzuat doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması ve değiştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Mersin'de Arapça tabelalara uyarı, System.String[]
Mersin'de iş yerlerine asılan Arapça tabelaların mevzuat doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması ve değiştirilmesi için çalışma başlatıldı. Zabıta ekipleri, tabelaların değiştirilmesi için esnafa ihtarda bulundu.
Zabıta, Mersin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:12 
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