Mersin'de Arapça tabelalara uyarı
4 saat önce
Mersin'de iş yerlerine asılan Arapça tabelaların mevzuat doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması ve değiştirilmesi için çalışma başlatıldı.
Mersin
'de iş yerlerine asılan Arapça tabelaların mevzuat doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması ve değiştirilmesi için çalışma başlatıldı. Zabıta
ekipleri, tabelaların değiştirilmesi için esnafa ihtarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:12
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