Mersin'de arıların organik bal mesaisi

Mersinli arıcılar yoğun talep gören organik keçiboynuzu balı üretiyor

Keçiboynuzu balı özellikle pandemi döneminde talebi artan ürünler içinde yer alıyor

MERSİN - Türkiye genelinde kış koşullarının etkisini artırmasıyla Akdeniz sahilleri dışında kalan bölgelerde arılar kış uykusuna yatırılırken, Mersin'de arıların bal mesaisi sürüyor. Kasım ayı başında açmaya başlayan ve aralık ayına kadar devam eden keçiboynuzu çiçekleri arıların bal mesaisini uzatıyor. Bağışıklık sistemini güçlü tuttuğu bilinen keçiboynuzunun çiçeklerinden elde edilen organik balın sağımı yapılmaya başlandı. Keçiboynuzu balı özellikle pandemi döneminde talebi artan ürünler içinde yer alıyor.

"Mersin'de arılar kasım ayında bal getiriyor"

Mersinde arıların bal mesaisinin sürdüğünü belirten üretici Celal Çay, "Mersin arıcılık için çok uygun bir bölge, düşünsenize kışa giriyoruz ama biz arılarımızdan bal sağıyoruz. Anadolu'nun bir çok bölgesinde şuanda arılar uykuda. Ama bizim Mersin'de arılar kasım ayında bal getiriyor. Bizde bugün organik arıcılık işletmemizde bal sağıyoruz. Keçiboynuzu balı akciğere çok iyi geldiği için, bir de tüp bebek merkezleri sperm kalitesini arttırmak için Keçiboynuzu balını tavsiye ediyor. Bu balımız çok fazla talep görüyor. Biz de Mersinli arıcılar olarak kasım ayının sonunda bu balımızı sağıyoruz ve tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Keçiboynuzu balı bölgemizde biliniyor, ülkemizde de yeni yeni bilinmeye başlandı" dedi.

"Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen bu balı tüketiyor"

Üretimin organik ve sertifikalı olduğunu, çeşitlerin arttığını anlatan Çay, "Bunların içinde narenciye balı var, kekik balı var, lavanta balı var, sandal balı var. Bugünse kasım ayının sonunda keçiboynuzu balını arılarımızdan sağıyoruz. Ülkemizde çok sevilen monoflora ballardan bir tanesi. Son aylarda bu bala olan talep çok fazla arttı. Artmasının sebebi ise pandemi süresince tüketicilerimiz bağışıklık sistemini güçlendirmek için bu balı tüketiyor. Bize çok fazla sayıda keçiboynuzu balı talebi geliyor. Tabi bunun hepsini karşılayamıyoruz. Bittiği zaman bitiyor" diye konuştu.

Mersin Arı Üreticileri Birliği Başkanı Adem Kurt ise "Erken ilkbaharda narenciye balı ile başlayan bal hasat dönemimiz arkasından sandal, Torosların kır balı ve en sonunda, Türkiye'nin birçok yerinde kış mevsimi yaşanmasına rağmen Mersinde keçiboynuzu balı hasadıyla devam etmekte. Yaklaşık 4 bin civarında üyemizle ciddi şekilde bal üretimi yapmaktayız" şeklinde konuştu.