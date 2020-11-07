Armut ağaçları kasım ayında çiçek açtı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle armut ağaçları çiçek açtı.

Erdemli'de meyve yetiştiriciliği yapan Tuncay Sarıkaya, gazetecilere, erkenci çeşit armudun normal koşullarda nisan ayında çiçek açması gerektiğini söyledi.

Haziranda da hasadı yapılan armudun, bu sene aylar öncesinde, kasımda çiçek açtığını belirten Sarıkaya, "Sıcaklığın yüksek seyretmesi nedeniyle ağaçlar çok erken çiçek açıp meyveye dönmeye başladı. Kasım ayındayız, sıcak bir hava var. Hava şartlarından dolayı böyle bir olayla karşılaştık." dedi.

Üretici Metin Özsu da erkenci armudun bu aylarda çiçek açmasını "olağan dışı" şeklinde yorumlayarak, "Havanın kurak gitmesinden dolayı bitkilerimizde ani değişiklikler olmaya başladı. Geçen 3 gün içerisinde yağan yağmurlardan sonra ağaç, çok miktarda çiçek açmaya ve meyve vermeye başladı. Bu da hiç görülmemiş bir durum." ifadelerini kullandı.