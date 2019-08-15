Son Dakika Haberleri: Mersin'de Artistik Cimnastik Dünya Kupası heyecanı
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Mersin'de Artistik Cimnastik Dünya Kupası heyecanı

1 saat önce

Mersin, Uluslararası Cimnastik Federasyonu 2019 Faaliyet Programı'nda yer alan 'Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na (World Challenge Cup) ev sahipliği yapacak.

Mersin'de Artistik Cimnastik Dünya Kupası heyecanı, System.String[]
Mersin, Uluslararası Cimnastik Federasyonu 2019 Faaliyet Programı'nda yer alan 'Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na (World Challenge Cup) ev sahipliği yapacak.
Artistik Cimnastik Dünya Kupası için Mersin'de geri sayım sürüyor. 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında 11 ülkeden 45 sporcunun mücadele edeceği turnuva, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenecek. Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, Sercan Demir, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Hamza Şamil Yılmaz, Yunus Emre Gündoğdu, Mustafa Arca; kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı, Yaren Turan, Tutya Yılmaz, Ezgi Yeşil, Demet Mutlu ve Nazlı Savranbaşı temsil edecek.
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Mersin'in Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na 3'üncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlandığını belirterek, "2013 Akdeniz Oyunları'ndan bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ilimize kazandırılan birbirinden devasa tesislerimizde ulusal ve uluslararası birçok organizasyona 'Spor Kenti Mersin' kimliğiyle ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. 11 ülkeden 45 sporcunun katılacağı Artistik Cimnastik Dünya Kupası ile sporseverleri buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu organizasyonun ilimizde yapılmasında emeği geçen Sayın Valimiz Sayın Ali İhsan Su başta olmak üzere, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm sporculara başarılar dilerken, sporseverlerimizi bu önemli etkinliğe davet ediyorum" dedi.


Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:19 Kaynak: DHA
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