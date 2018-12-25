Mersin'de Asayiş
43 dakika önce
Mersin'de Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 zanlıyı yakaladığı bildirildi.
Mersin
'de Akdeniz
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 zanlıyı yakaladığı bildirildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara, kaçak alkol ve tütün ticareti yapan kişilere yönelik yaptıkları çalışmalarda 2 bin 595 paket gümrük kaçağı sigara, 19 kilogram açık tütün ile 8,5 litre kaçak içki ele geçirdi.
Ekiplerin, uyuşturucu madde satan şüpheliler yönelik yaptığı çalışmalarda F.Y'den 4 kilogram uyuşturucu esrar maddesi, A.A ve A.D'den de 12 gram esrar maddesi, M.A.A'dan 137 cinsel içerikli hap, İ.H ve C.T'den de 9 paket satışa hazır metamfetamin ele geçirdi. Şüpheli 6 kişi hakkında işlem yapıldı.
İlçedeki hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda ise 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin 2 haftalık çalışmasının sonucunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 86 şüpheli yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:32 Kaynak: AA
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