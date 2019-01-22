Mersin'de Asayiş

Mersin
'de Toroslar
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 günlük çalışma kapsamında 43 şüpheliye işlem yapıldı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen günlerde çalınan bir iş makinesi ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Musalı Mahallesi'nde bir çiftlikte bulundu.
Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan F.Y.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.G, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Ekipler, farklı tarihlerde cep telefonu hırsızlığı ile gasp olaylarına karışan 8 şüpheliyi yakalarken, hırsızlık ve kapkaç gibi suçlarda kullanılan 7 motosikleti de ele geçirdi. Polis
ekiplerinin 2 haftalık sürede yaptıkları çalışmalar sonucu, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 zanlı tutuklanırken, toplamda 43 şüpheliye işlem yapıldı.