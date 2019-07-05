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Mersin'de asayiş

39 dakika önce

Mersin'de jandarma ekipleri çok sayıda aranan şahsı yakalayıp, denetimlerini artırdı.

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Mersin'de jandarma ekipleri çok sayıda aranan şahsı yakalayıp, denetimlerini artırdı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 zanlı yakalanıp ceza evine teslim edildi.
Tarsus ilçesinde tarımsal üretim yapan bir şirketten yaklaşık değeri 300 bin lira olan yem ham maddesinin çalınması olayıyla ilgili araştırma yapan ekipler, hırsızlık olayının aynı şirkette görevli 5 çalışanın yaptığını belirleyip, zanlıları gözaltına aldı.
Anamur ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden 147 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, zanlılar hakkında işlem yapıldı.
Mersin İl Jandarma Trafik timleri son 15 günde 117 işçi servisi, 707 motosiklet olmak üzere toplam 18 bin 477 aracı kontrol edip, 112 aracı trafikten men ederken, 16 şoförün sürücü belgesine de el konuldu.
Bir önceki yılın aynı dönemiyle yapılan kıyaslamada trafik kaza sayısında yüzde 28, yaralı sayısında yüzde 24, ölümlü kaza ve ölü sayısında yüzde 13 oranında azalış görüldü.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:25 Kaynak: AA
Jandarma, Tarsus, Mersin, Güncel
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