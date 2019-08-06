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Mersin'de asayiş

59 dakika önce

Mersin'de gerçekleştirilen "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması"nda, 38 motosiklet sürücüsüne 17 bin 497 lira para cezası kesildi.

Mersin'de asayiş, System.String[]
Mersin'de gerçekleştirilen "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması"nda, 38 motosiklet sürücüsüne 17 bin 497 lira para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarmaya bağlı trafik timleri son bir hafta içerisinde 8 bin 728 aracı kontrol etti. Kontrol sonrasında 41 araç trafikten men edildi, 8 kişinin sürücü belgesine el konuldu.
Motosiklet sürücülerine yönelik yapılan uygulamada ise 278 motosiklet kontrol edildi, 9 tescilsiz motosiklete el konuldu. Bu uygulamada 38 motosiklet sürücüsüne 17 bin 497 lira para cezası kesildi.
Uygulamada yoklama kaçağı olarak aranan 3 kişi yakalanırken, ekiplerce 204 sürücüye trafik kuralları ve trafik kazalarını azaltıcı tedbirler hakkında bilgilendirme semineri verildi.
Bu arada, geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazası sayısında yüzde 19, yaralı sayısında yüzde 11, ölümlü kaza ve ölü sayısında yüzde 11 azaldığı bildirildi
Motosiklet, Türkiye, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:14 Kaynak: AA
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