Son Dakika Haberleri: Mersin'de asayiş uygulaması
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Mersin'de asayiş uygulaması

1 saat önce

Mersin'de polis ekiplerinin asayiş uygulamasında 8 binden fazla kişi sorgulandı.

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Mersin'de polis ekiplerinin asayiş uygulamasında 8 binden fazla kişi sorgulandı.
Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada 8 bin 175 kişinin GBT sorgusu yapılırken, ayrı suçlardan aranan 3 zanlı yakalandı.
Uygulamada 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca, 11 mermi, 23 av fişeği ve 5 gram esrar ele geçirilip, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler, 143 park, 183 metruk bina, 213 sokak, 193 iş yeri ve 111 umuma açık iş yerinde denetim yaparken, 4 iş yerine idari işlem yapıldı.
Ayrıca, bin 677 araç kontrol edilirken, 49 araç sahibine ceza yazıldı. 6 aracın trafikten men edildiği uygulamada toplam 39 bin lira para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:33 Kaynak: AA
Polis, Mersin, Güncel
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