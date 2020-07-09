Mersin'de asayiş uygulaması - Son Dakika

Mersin merkez ve Tarsus ilçesinde polis ekipleri asayiş uygulaması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde asayiş olayları ve trafik kazalarını önlemek amacıyla akşam saatlerinde denetim düzenledi.

Kentin 50 noktasında 543 polisin görev yaptığı uygulamada bazı araçlarda arama yapan ekipler, araç sürücüleri ve yolcularında Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirdi.

Sürücülere maske uyarısı

Ekipler, uygulama sırasında maskesiz yolculuk yapanlara uyarıda bulundu, maske takıp gerekli tedbirlere uyan sürücülere de teşekkür etti.

Sürücülerden Şuayip Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamaların yerinde olduğunu belirterek, "Bu süreçte bu uygulamayı yerinde buluyorum. Biz trafikte de maskemizi takıyoruz. Vatandaşlarımız da tedbiri elden bırakmasın, maskesiz dolaşmasın." diye konuştu.

Tarsus ilçesinde ise 32 noktada 567 polisin katıldığı uygulamada ilçe genelinde kontroller yapıldı.