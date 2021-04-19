Aşırı kilolarından sağlık sorunları yaşayan market çalışanı 1 yılda 86 kilo verdi - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Behçet Özbek, bir yılda 86 kilo vererek 160 kilodan 74 kiloya düştü.

Anamur'da bir markette satış elemanı olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Özbek, fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Aşırı şişmanlık nedeniyle zayıflama kararı alan Özbek, 1 yılda kilolarının yarıdan fazlasından kurtularak ideal kilosuna ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Behçet Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günde 2 öğün ve az yemek yiyerek zayıfladığını söyledi.

Vücut ağırlığının hayatını zorlaştırmaya başladığını ve bu yüzden harekete geçtiğini anlatan Özbek, aşırı kilolarından kurtulmak için hayatından karbonhidrat içeren besinleri tamamen çıkardığını belirtti.

"Tek sıkıntım arkadaşlarımın beni zor tanımaları"

İşlerinde kilosu nedeniyle oldukça zorlandığını ifade eden Özbek, şöyle konuştu:

"Ben kilolarımı verirken herhangi bir tıbbi destek almadım, sadece hayatımdan ekmek başta olmak üzere karbonhidratı tamamen çıkardım. Günde 2 öğün ve az yemek yiyerek bir yılda 160 kilogramdan 74'e düşerek oldukça rahatladım. Dünya varmış dedim artık rahatça bacak bacak üstüne atıp çayımı içiyorum ve yürüyüşlerimi rahatlıkla yapabiliyorum ve rahat bir nefes alabiliyorum. Hayatımda hareket kabiliyetim arttı, şu anda tek sıkıntım arkadaşlarımın beni sokakta gördüklerinde zor tanımalarıdır."

Hayatının düzene girdiğini ve rahat bir nefes aldığını anımsatan Özbek, daha dinç bir vücuda kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ve zayıflamayı kilolu olan herkese tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.