Mersin'de aşırı sıcaklar bunalttı - Son Dakika

MERSİN'de termometreler 38 dereceyi gösterirken, aşırı sıcaklar kentte yaşayanları bunalttı. Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Bahar Aydınlı, yüksek tansiyon ve beyin kanaması riskine karşı uyarıda bulunarak "Güneş ışınlarının en dik geldiği öğlen saatlerinde kimsenin mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmaması gerekiyor" dedi.
Aşırı sıcakların nemle birleşmesiyle birlikte havanın bunaltıcı hale geldiği kentte birçok vatandaş yaylalara ve sahillere akın etti. Yaylalara gidenler serin havanın, sahildekiler ise Akdeniz'in mavi sularında kulaç atarak bronzlaşmanın keyfini çıkardı.
Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Bahar Aydınlı, aşırı sıcakların yarın da devam edeceğini belirterek uyarılarda bulundu. Çok dikkat edilmesi gereken bir döneme girildiğini kaydeden Dr. Aydınlı, "Sıcakların getireceği yüksek tansiyon, beyin kanamaları gibi durumlarda çok dikkatli olmak ve en kısa sürede hastaneye başvurmak gerekiyor. Güneş ışınlarının en dik geldiği öğlen saatlerinde de kimsenin mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmaması gerekiyor" dedi.