Mersin'de aşırı sıcaklar bunalttı - Son Dakika

Mersin'de aşırı sıcaklar bunalttı

MERSİN'de termometreler 38 dereceyi gösterirken, aşırı sıcaklar kentte yaşayanları bunalttı.

MERSİN'de termometreler 38 dereceyi gösterirken, aşırı sıcaklar kentte yaşayanları bunalttı. Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Bahar Aydınlı, yüksek tansiyon ve beyin kanaması riskine karşı uyarıda bulunarak "Güneş ışınlarının en dik geldiği öğlen saatlerinde kimsenin mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmaması gerekiyor" dedi.

Aşırı sıcakların nemle birleşmesiyle birlikte havanın bunaltıcı hale geldiği kentte birçok vatandaş yaylalara ve sahillere akın etti. Yaylalara gidenler serin havanın, sahildekiler ise Akdeniz'in mavi sularında kulaç atarak bronzlaşmanın keyfini çıkardı.

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Kentteki güneş altındaki termometreler öğle saatlerinde 38 dereceyi gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en yüksek 33 derece olarak ölçüldü. Hissedilen sıcaklık ise 43 dereceye kadar yükseldi. Nem oranının da gün sonuna kadar yüzde 87'ye kadar ulaşacağı bildirildi.

'ÖĞLE SAATLERİNDE DIŞARIYA ÇIKMAYIN'

Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Bahar Aydınlı, aşırı sıcakların yarın da devam edeceğini belirterek uyarılarda bulundu. Çok dikkat edilmesi gereken bir döneme girildiğini kaydeden Dr. Aydınlı, "Sıcakların getireceği yüksek tansiyon, beyin kanamaları gibi durumlarda çok dikkatli olmak ve en kısa sürede hastaneye başvurmak gerekiyor. Güneş ışınlarının en dik geldiği öğlen saatlerinde de kimsenin mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmaması gerekiyor" dedi.


Aydınlı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 13:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de aşırı sıcaklar bunalttı - Son Dakika
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