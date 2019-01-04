Son Dakika Haberleri: Mersin'de Aşırı Yağışlardan Yol Çöktü

Mersin'de Aşırı Yağışlardan Yol Çöktü

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağışlar, Tarsus-Çamlıyayla karayolunda toprak kaymasına ve yolun çökmesine neden oldu.

Mersin'de Aşırı Yağışlardan Yol Çöktü, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağışlar, Tarsus- Çamlıyayla karayolunda toprak kaymasına ve yolun çökmesine neden oldu.

Uzun süre yağan yağmur nedeniyle Tarsus-Çamlıyayla yolunun 11. kilometresinde meydana gelen toprak kayması yolu tamamen kapatırken, aynı güzergah üzerinde ise yaklaşık iki metre derinliğinde asfalt yolda göçük meydana geldi.

Karayollarının göçük ve kayma tehlikesine karşı önlem almasının olası faciayı da önlediği belirtildi.

Tarsus Çamlıyayla karayolu trafiğe kapatılırken, trafik akışı Ulaş Mahallesi içerisinden veriliyor. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:27 Kaynak: İHA

Çamlıyayla, Tarsus, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu Son Dakika! Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Liseli Öğrenci Öldü, Arkadaşı Ağır Yaralandı

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum İstanbul'un 39 İlçe Adayıyla Cuma Namazı Kılan Binali Yıldırım: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 15:48:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Aşırı Yağışlardan Yol Çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]