Mersin'de Aşırı Yağışlardan Yol Çöktü
57 dakika önce
Mersin'de aşırı yağışlardan yol çöktü Tarsus-Çamlıyayla arasındaki asfalt yolda yaklaşık iki metre derinliğinde göçük meydana geldiMERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağışlar Tarsus-Çamlıyayla karayolunda toprak kaymasına ve yolun çökmesine neden oldu.
Mersin
'de aşırı yağışlardan yol çöktü
Tarsus- Çamlıyayla
arasındaki asfalt yolda yaklaşık iki metre derinliğinde göçük meydana geldi
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağışlar Tarsus-Çamlıyayla karayolunda toprak kaymasına ve yolun çökmesine neden oldu.
Uzun süre yağan yağmur nedeniyle Tarsus-Çamlıyayla yolunun 11. kilometresinde meydana gelen toprak kayması yolu tamamen kapatırken, aynı güzergah üzerinde ise yaklaşık iki metre derinliğinde asfalt yolda göçük meydana geldi.
Karayollarının göçük ve kayma tehlikesine karşı önlem almasının olası faciayı da önlediği belirtildi.
Tarsus Çamlıyayla Karayolu trafiğe kapatılırken, trafik akışı Ulaş Mahallesi içerisinden veriliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:43 Kaynak: İHA
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